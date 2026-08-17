Otluk alanda çıkan yangın metruk binaya sıçradı

Tokat'ta otluk alanda çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle büyüyerek metruk binaya sıçradı. İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına alarak söndürdü.

Yangın, Akdeğirmen Mahallesi Koşakavak Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, otluk alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayılan alevler, bölgede bulunan metruk binaya sıçradı. Dumanları fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye Tokat Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, alevlerin çevrede bulunan evlere sıçramaması için yoğun çaba sarf etti.

Hızlı müdahaleyle yangın çevredeki evlere ulaşmadan kontrol altına alınarak söndürüldü.