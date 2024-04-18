Tokat\'ta Otomobil ile Tarım Aracı Çarpıştı: 1\'i Ağır İki Kişi Yaralandı

Tokat'ta otomobil ile tarım aracı çarpıştı, kazada 1'i ağır iki kişi yaralandı.
Kaza 10: 30'da Erbaa İlçesi Karayaka Beldesi Kuzuevi kavşağı mevkisinde meydana geldi. Karayaka istikametinden Erbaa istikametine gitmekte olan M. A.(34) idaresindeki 55 AKD 444 plakalı Hyundai markalı otomobil kendi şeridinde seyir halinde iken, aniden yola çıkan G.A.B.(87) yönetimindeki patpat diye tabir edilen tarım aracıyla çarpıştı. Meydana gelen kaza sonucunda patpat sürücüsü ağır yaralandı, otomobil sürücüsü ise hafif yaralı olarak. Yaralılar ambulanslarla Erbaa Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - TOKAT
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