Tokat'ta Otomobil Kaza Yaptı

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Karşıya geçen çocuğa otomobil çarptı, o anlar kamerada

TOKAT - Tokat'ta aniden yola koşan küçük kıza otomobil çarparken, kızına koşan baba da yola savruldu.

Tokat'ta bir servis minibüsünün önünden aniden karşıya koşan küçük kıza, o sırada yoldan geçen bir otomobil çarptı. Kızına doğru koşan baba da çarpmanın etkisiyle yola savruldu. Baba ve kız çocuğu çevredekilerin yardımıyla yerden kaldırılırken sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kaza anı bir apartmanın güvenlik kamerasına yansıdı.