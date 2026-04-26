Tokat\'ta otomobil şarampole uçtu: 2 yaralı

Tokat'ta meydana gelen trafik kazasında otomobilin şarampole uçması sonucu 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Topçam Sırçalı köyü mevkisinde kontrolden çıkan otomobil şarampole devrildi. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine Tokat Belediyesi itfaiye ekipleri, AFAD, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Araçta bulunan 2 yaralı, çevredeki vatandaşlar ve ekiplerin yardımıyla araçtan çıkarıldı. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - TOKAT