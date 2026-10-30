Tokat\'ta otomobil sürücüsünün lise öğrencilerinin servisine saldırdığı iddia edildi

Tokat'ta otomobil sürücüsünün lise öğrencilerinin servisine saldırdığı iddia edildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Tokat Köprübaşı'nda öğrenci servisi şoförü ile otomobil sürücüsü arasında yol verme tartışması çıktığı iddia edildi. Kavgaya dönüşen tartışmada aracından inen sürücünün lise öğrencilerinin bulunduğu servis minibüsüne saldırdığı öne sürüldü, o anlar cep telefonuyla kaydedildi.
Tokat'ta yol verme meselesi nedeniyle çıkan kavgada, bir otomobil sürücüsünün lise öğrencilerinin bulunduğu servis minibüsüne saldırdığı iddia edildi. O anlar öğrenciler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Olay, kent merkezi Köprübaşı mevkisinde meydana geldi. İddiaya göre, öğrenci servisi şoförü ile bir otomobil sürücüsü arasında yol verme meselesi nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine aracından inen otomobil sürücüsü, lise öğrencilerinin bulunduğu servis minibüsüne saldırdı. Yaşananlar, minibüsteki öğrenciler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Kaynak: İHA
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