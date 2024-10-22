Tokat'ta Otomobil Yangını - Son Dakika
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Tokat'ta Otomobil Yangını

Tokat\'ta Otomobil Yangını

Muayeneye giderken alev alan otomobil kullanılamaz hale geldi, yaralanan olmadı.

22.10.2024 11:13
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Tokat'ta muayeneye götürülen otomobil, çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.

İddiaya göre, 3933. Sokak'ta meydana gelen olayda, sürücüsü öğrenilemeyen kişi aracını sanayi sitesine götürdüğü sırada araç birden durdu. Bunun üzerine tekrar marşa bastı. Ancak bu sırada otomobilin motor kısmında alevler yükselmeye başladı. Sürücünün yangın tüpüyle müdahalesi sonuçsuz kalırken esnaf Ertuğrul Başçı da yardıma koştu. Motor kaputunun açılmasıyla yangın büyüdü. İhbarla gelen itfaiye ekipleri kısa sürede müdahale ederek yangını söndürdü. Otomobilin muayeneye giremeden yanarak kullanılamaz hale geldiği olayda yaralanan olmadı. - TOKAT

Kaynak: İHA

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