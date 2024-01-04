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Tokat'ta Özel Hareket Polislerince düzenlenen operasyon nefes kesti - Son Dakika
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Tokat'ta Özel Hareket Polislerince düzenlenen operasyon nefes kesti

Tokat İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından uyuşturucu ticaretine yönelik yapılan operasyonda, 852,81 gram Bonzai Uyuşturucu madde, 8 adet Sentetik Ecza Hap, 1 adet Ruhsatsız Tabanca ele geçirildi. 4 şüpheli tutuklandı.

Tokat\'ta Özel Hareket Polislerince düzenlenen operasyon nefes kesti
04.01.2024 - 15:10,
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Tokat'ta Özel Hareket Polislerince, uyuşturucu tacirlerine yönelik düzenlenen operasyon nefes kesti.

Tokat İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce uyuşturucu ticaretine yönelik çalışmalar kapsamında uyuşturucu madde imali yapıldığı tespit edilen Tokat'ın Pazar ilçesine bağlı Ovacık Köyü'nde bir villaya Özel Harekat Şube Müdürlüğü ve Drone destekli operasyon düzenlendi.

Yapılan aramada toplam; 852,81 gram Bonzai Uyuşturucu madde, 8 adet Sentetik Ecza Hap, 1 adet Ruhsatsız Tabanca, 8 adet 7,65 mm dolu Fişek ele geçirildi.

Operasyonda, imal edilen uyuşturucuyu piyasaya süreceği anlaşılan C.K, A.A, E.Ç ve G.B gözaltına alındı. Şüphelilerden E.Ç.nin ayrıca kasten yaralama suçundan 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile arandığı tespit edilirken, gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yapılan bilgilendirmede Tokat Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından uyuşturucu madde suçlarına karşı etkin bir şekilde artarak mücadeleye devam edileceği bildirildi. - TOKAT

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Tokat'ta Özel Hareket Polislerince düzenlenen operasyon nefes kesti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Tokat'ta Özel Hareket Polislerince düzenlenen operasyon nefes kesti - Son Dakika
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