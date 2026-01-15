Tokat\'ta park halindeki otobüs alev aldı

Tokat'ın Erbaa ilçesinde Küçük Sanayi Sitesi içerisinde park halinde bulunan bir otobüs, çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgilere göre, olay saat 14.45 sıralarında Küçük Sanayi Sitesi Yusuf Turgut Caddesi üzerinde meydana geldi. Kaporta işlemleri için bir boyacının önüne park edilen otobüsün ön kısmından henüz bilinmeyen bir nedenle dumanlar yükselmeye başladı. Kısa sürede alevlere teslim olan otobüste yangın büyüdü. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen Erbaa Belediyesi itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı. Yangında herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmadığı öğrenildi. - TOKAT