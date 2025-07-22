Tokat\'ta Samanlık Yangını: Tarım Aletleri ve Eşya Zarar Gördü

Tokat'ın Erbaa ilçesinde samanlıkta çıkan yangında 2 traktör, 1 buçuk ton buğday, 1 ton gübre, 250 litre mazot ve çeşitli tarım aletleri yanarak kullanılamaz hale geldi.

Yangın, ilçe merkezi Yeni Mahalle'de Aydın Çevik'e ait evin yanında bulunan samanlıkta çıktı. Henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangında alevleri fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine Erbaa Belediyesi itfaiyesi ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık yarım saat süren müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında samanlıkla birlikte eklentide park halinde bulunan 2 traktör, 1 buçuk ton buğday, 1 ton gübre, 250 litre mazot ve çeşitli tarım aletleri yanarak kullanılamaz hale geldi.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - TOKAT