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Tokat'ta serinlemek isterken hayatını kaybetti

TOKAT - Tokat'ta serinlemek için ırmağa giren bir kişi yapışan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

İddiaya göre Erbaa ilçesi Kaleboğazı mevkine piknik yapmak için ailesiyle birlikte giden 36 yaşındaki Aşkın Elmas, serinlemek amacıyla ırmağa girdi. Elmas suya girdikten kısa bir süre sonra akıntıya kapıldı. Bir süre suda çırpındıktan sonra hareketsiz şekilde akıntıda sürüklenen Elmas'ı çevredeki vatandaşlar çekerek sudan çıkardı. Kalp masajı yapılan Elmas'ın olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hayatımı kaybettiği belirlendi.