 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Tokat'ta Silah Ticareti Yapan Şahsın Evine Operasyon: Tarihi Eserler, Silah ve Uyuşturucu Ele Geçirildi - Son Dakika
Üye Girişi

Tokat'ta Silah Ticareti Yapan Şahsın Evine Operasyon: Tarihi Eserler, Silah ve Uyuşturucu Ele Geçirildi

Tokat İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Tokat İl merkezinde silah ve uyuşturucu ticareti yaptığı bilinen bir şahsın evine operasyon düzenledi. Operasyonda, çok sayıda tarihi eser niteliği taşıyan sikke, silah ve uyuşturucu madde ele geçirildi. Ele geçirilenler arasında 91 adet sentetik uyuşturucu hap, 4 adet ruhsatsız tabanca, 6 adet tabanca şarjörü, 16 adet tabanca fişeği, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 23 adet tarihi eser niteliğinde sikke, 2 gram kenevir tohumu ve 1 adet uyuşturucu kullanma aparatı bulunuyor. Şüpheli şahıs gözaltına alınarak adli işlemler başlatıldı.

Tokat\'ta Silah Ticareti Yapan Şahsın Evine Operasyon: Tarihi Eserler, Silah ve Uyuşturucu Ele Geçirildi
11.01.2024 - 11:51,  Güncelleme: 12:10
Abone Ol

Tokat'ta silah ticareti yapan bir şahısın evine yapılan operasyonda çok sayıda tarihi eser niteliği bulunan sikke, silah ve uyuşturucu madde ele geçirildi.

Tokat İl Jandarma Komutanlığı operasyonlarına hız kesmeden devam ediyor. Ekipler Tokat İl merkezinde ikamet eden şüpheli 1 şahsın uyuşturucu ve silah ticareti yaptığı bilgisinin alınması üzerine ikametine operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonda şüpheli şahısın evinden çık sayıda tarihi eser, silah ve uyuşturucu madde çıktı. Düzenlenen operasyon sonucunda; 91 adet sentetik uyuşturucu hap, 4 adet ruhsatsız tabanca, 6 adet tabanca şarjörü, 16 adet tabanca fişeği, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 23 adet tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen sikke, 2 gram kenevir tohumu ve 1 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. Şüpheli şahıs Jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınarak adli işlemler başlatıldı. - TOKAT

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Jandarma, Tokat, Güvenlik, Uyuşturucu, Suç, Operasyon, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Tokat'ta Silah Ticareti Yapan Şahsın Evine Operasyon: Tarihi Eserler, Silah ve Uyuşturucu Ele Geçirildi - Son Dakika


12:59
Milli Savunma Bakanlığı: Askerlerin operasyon bölgesinde akıllı cep telefonu kullanması yasaklandı. Milli Savunma Bakanlığı: Askerlerin operasyon bölgesinde akıllı cep telefonu kullanması yasaklandı.
12:42
Epstein, eski Türkiye güzeline de tecavüz etmiş Epstein, eski Türkiye güzeline de tecavüz etmiş
11:40
Kontrolden çıkan minibüs, öğrencileri de ezerek markete daldı Kontrolden çıkan minibüs, öğrencileri de ezerek markete daldı
11:35
Tartışma yaratmıştı! TMSF'den Dilan Polat güzellik merkezinin yeni şube açmasına ilişkin açıklama Tartışma yaratmıştı! TMSF'den Dilan Polat güzellik merkezinin yeni şube açmasına ilişkin açıklama
11:26
Uzun yıllardır gözlerden uzak yaşayan Ferdi Tayfur'un son hali ortaya çıktı Uzun yıllardır gözlerden uzak yaşayan Ferdi Tayfur'un son hali ortaya çıktı
11:11
2024-2025 sezonunda Süper Lig'de yabancı futbolcu sayısı 14'ten 12'ye düşürülecek 2024-2025 sezonunda Süper Lig'de yabancı futbolcu sayısı 14'ten 12'ye düşürülecek
11:00
Seçil Erzan yarın hakim karşısına çıkıyor! Arda Turan ve Emre Belözoğlu gibi isimlerle yüzleşecek Seçil Erzan yarın hakim karşısına çıkıyor! Arda Turan ve Emre Belözoğlu gibi isimlerle yüzleşecek
10:45
Epstein'ın fuhuş ağının patlak vermesi sonrası Vadi'deki sahne akıllara geldi Epstein'ın fuhuş ağının patlak vermesi sonrası Vadi'deki sahne akıllara geldi

Son Dakika
12:59 Milli Savunma Bakanlığı: Askerlerin operasyon bölgesinde akıllı cep telefonu kullanması yasaklandı.
12:42 Epstein, eski Türkiye güzeline de tecavüz etmiş
11:40 Kontrolden çıkan minibüs, öğrencileri de ezerek markete daldı
11:35 Tartışma yaratmıştı! TMSF'den Dilan Polat güzellik merkezinin yeni şube açmasına ilişkin açıklama
11:26 Uzun yıllardır gözlerden uzak yaşayan Ferdi Tayfur'un son hali ortaya çıktı
11:11 2024-2025 sezonunda Süper Lig'de yabancı futbolcu sayısı 14'ten 12'ye düşürülecek
11:00 Seçil Erzan yarın hakim karşısına çıkıyor! Arda Turan ve Emre Belözoğlu gibi isimlerle yüzleşecek
10:45 Epstein'ın fuhuş ağının patlak vermesi sonrası Vadi'deki sahne akıllara geldi
10:27 Cem Yılmaz'ın yeni gösterisi için biletler satışa çıktı! Binlerce liralık biletler dakikalar içinde bitti
10:24 Dolar 30 TL'yi aştı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.01.2024 13:05:49. #1.13#
SON DAKİKA: Tokat'ta Silah Ticareti Yapan Şahsın Evine Operasyon: Tarihi Eserler, Silah ve Uyuşturucu Ele Geçirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement