Tokat'ta sürücüler kenara çekilmeyen sürücüyü uyararak ambulansa yol açtı - Son Dakika
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Tokat'ta sürücüler kenara çekilmeyen sürücüyü uyararak ambulansa yol açtı

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Tokat\'ta sürücüler kenara çekilmeyen sürücüyü uyararak ambulansa yol açtı
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Tokat kent merkezindeki Niksar Kavşağı'nda trafikte ilerlemekte güçlük çeken ambulansa, araçlarından inen diğer sürücüler kenara çekilmeyen sürücüyü uyararak yol açtı. Ambulansın kavşaktan geçişi araç içi kamerasınca kaydedildi.

Tokat kent merkezinde trafikte ilerlemekte güçlük çeken ambulansa, araçlarından inen sürücülerin müdahalesiyle yol açıldı. O anlar bir aracın kamerasına yansıdı.

Olay, kent merkezindeki Niksar Kavşağı'nda meydana geldi. Trafikte bulunan bir aracın sürücüsü kenara çekilmeyince, arkasından gelen ambulans ilerlemekte güçlük çekti. Durumu fark eden diğer sürücüler, araçlarından inerek ambulansın önünde bulunan sürücüyü uyardı ve aracını kenara çekmesi için yönlendirdi. Aracın kenara alınmasıyla geçiş alanı açılan ambulans, yoluna devam etti. Sürücülerin araçlarından inerek yol açmaya çalışması ve ambulansın kavşaktan geçişi, araç içi kamerasınca kaydedildi.

Kaynak: İHA
3. SayfaGüvenlikOtomobilGüncelNiksarTokatSon Dakika

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SON DAKİKA: Tokat'ta sürücüler kenara çekilmeyen sürücüyü uyararak ambulansa yol açtı - Son Dakika
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