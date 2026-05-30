Tokat'ta Tahliye Tedbirleri Gözden Geçirildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Tokat'ta Tahliye Tedbirleri Gözden Geçirildi

30.05.2026 22:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tokat'ta bazı bölgelerde tahliye tedbirleri kaldırıldı, riskli alanlarda uygulamalar devam ediyor.

TOKAT (İHA) – Tokat Valiliği, taşkın riskine yönelik yapılan son değerlendirmeler sonucunda birçok bölgede tahliye tedbirlerini kaldırırken, riskin sürdüğü mahalle ve köylerde uygulamaların devam etmesine karar verdi.

Tokat Valiliği İl Afet ve Acil Durum Koordinasyon Kurulu, son günlerde etkili olan yağışlar ve Yeşilırmak havzasındaki taşkın riskine ilişkin yürütülen çalışmalar kapsamında yeni kararlar aldı. Yapılan değerlendirmeler sonucunda bazı bölgelerde tahliye tedbirleri kaldırılırken, riskin devam ettiği alanlarda uygulamaların sürdürülmesine karar verildi. Kurulun aldığı kararlar doğrultusunda Turhal ilçesinde Çevlikler İlkokulu ile Arapören köyündeki taşımalı eğitim faaliyetlerine 1-2 Haziran tarihlerinde iki gün ara verilmesi kararlaştırıldı. Turhal'da Müftü, Yunus Emre, Yavuz Selim, Celal, Meydan, Kova, Fatih, Camii Kebir ve Kazım Karabekir mahallelerinde daha önce uygulanan tahliye tedbirleri kaldırıldı.

Pazar Mahallesi'nin belirli bölümleri ile Hacılar Mahallesi'nde riskin devam etmesi nedeniyle tahliye uygulamalarının sürdürülmesine karar verildi. Varvara, Hamam, Çevlikler ve Borsa mahallelerinde alınan tahliye tedbirlerinin devam etmesine karar verilirken, Tatlıcak ve Satıroba köylerinde uygulanan tahliyeler kaldırıldı.

Kızkayası, Elalmış, Sütlüce ve Samurçay köylerinin belirli bölümlerinde tedbirlerin sürdürülmesi, Arapören köyünde de tahliye uygulamasının devam edeceği bildirildi.

Erbaa ilçesinde ise Kızılçubuk, Tepekışla ve çevresindeki köyler ile Organize Sanayi Bölgesi içerisindeki kesme çiçek sera alanı için uygulanan tahliye tedbirleri kaldırıldı. Pazar ilçesinde Çiftlik köyü ile Ovayurt köyündeki kanal altı bölgesinde bulunan üç hayvancılık işletmesi dışındaki alanlarda tahliye kararları sona erdirildi.

Esentepe Mahallesi Köprübaşı Küme Evleri mevkisi ile Sinanpaşa Mahallesi Pazar-Kalaycık mevkisinde tahliye tedbirlerinin devam edeceği açıklandı. Pazar Merkez Mahallesi Ada mevkiinde ise uygulanan tahliye kararı kaldırıldı.

Yetkililer, bölgede su seviyeleri ve taşkın riskinin anlık olarak takip edildiğini belirterek vatandaşların resmi kurumlar tarafından yapılacak duyuru ve uyarıları dikkate almalarını istedi. - TOKAT

Kaynak: İHA

Yerel Yönetim, 3. Sayfa, Tokat, Çevre, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Tokat'ta Tahliye Tedbirleri Gözden Geçirildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Denizli’de trafik kazası: Bir kişi hayatını kaybetti Denizli'de trafik kazası: Bir kişi hayatını kaybetti
Yozgat terminalinde sözlü taciz iddiasına tekme tokat dayak Yozgat terminalinde sözlü taciz iddiasına tekme tokat dayak
Haziran ayına günler kala kar sürprizi Haziran ayına günler kala kar sürprizi
Emre Altuğ’dan eski eşi Çağla Şıkel’in ilişkisine ilk yorum: Hadsizlik yapmam Emre Altuğ'dan eski eşi Çağla Şıkel'in ilişkisine ilk yorum: Hadsizlik yapmam
Kemikli rampalarında bayram dönüşü yoğunluğu gece de sürdü Kemikli rampalarında bayram dönüşü yoğunluğu gece de sürdü
Ünlü televizyoncu Reha Muhtar’dan korkutan haber Ünlü televizyoncu Reha Muhtar'dan korkutan haber

22:29
ABD ordusundan İran limanlarına yönelen gemiye saldırı
ABD ordusundan İran limanlarına yönelen gemiye saldırı
22:23
Kılıçdaroğlu’na yakınlığı ile bilinen Bülent Kuşoğlu yanıtladı: CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı kim olacak
Kılıçdaroğlu’na yakınlığı ile bilinen Bülent Kuşoğlu yanıtladı: CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı kim olacak?
22:02
Yok böyle bir final Şampiyonlar Ligi’ni kazanan takımı penaltılar belirledi
Yok böyle bir final! Şampiyonlar Ligi'ni kazanan takımı penaltılar belirledi
22:01
Kanye West, kariyerinin en büyük konseri için İstanbul’da sahneye çıktı
Kanye West, kariyerinin en büyük konseri için İstanbul'da sahneye çıktı
21:12
Eski CHP Genel Başkanı Hikmet Çetin’den Özgür Özel’e destek
Eski CHP Genel Başkanı Hikmet Çetin'den Özgür Özel'e destek
20:50
11 yaşındaki kızının müstehcen görüntülerini TikTok’a koyan anne tutuklandı
11 yaşındaki kızının müstehcen görüntülerini TikTok'a koyan anne tutuklandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.05.2026 23:32:55. #7.13#
SON DAKİKA: Tokat'ta Tahliye Tedbirleri Gözden Geçirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.