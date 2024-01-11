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Tokat'ta bir ikamette çok sayıda tarihi sikke ve uyuşturucu madde ele geçirildi

TOKAT - Tokat'ta silah ticareti yapan bir şahısın evine yapılan operasyonda çok sayıda tarihi eser niteliği bulunan sikke, silah ve uyuşturucu madde ele geçirildi.

Tokat İl Jandarma Komutanlığı operasyonlarına hız kesmeden devam ediyor.

Ekipler Tokat İl merkezinde ikamet eden şüpheli 1 şahsın uyuşturucu ve silah ticareti yaptığı bilgisinin alınması üzerine ikametine operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonda şüpheli şahısın evinden çık sayıda tarihi eser, silah ve uyuşturucu madde çıktı. Düzenlenen operasyon sonucunda; 91 adet sentetik uyuşturucu hap, 4 adet ruhsatsız tabanca, 6 adet tabanca şarjörü, 16 adet tabanca fişeği, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 23 adet tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen sikke, 2 gram kenevir tohumu ve 1 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. Şüpheli şahıs Jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınarak adli işlemler başlatıldı.