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Tokat'ta tehlikeli yolculuk kamerada

Tokat'ta bir sürücü kulaklık takarak araç kullandı, bu anlar cep telefonuyla kaydedildi

TOKAT - Tokat'ta bir sürücüsü kulaklık takarak aracıyla ilerledi. Bu tehlikeli hareket, diğer araçlardaki yolcular tarafından cep telefonlarıyla kaydedildi.

Turhal'dan Tokat istikametine seyir halindeki bir araç sürücüsü, kulaklık takarak aracıyla ilerledi. Bu tehlikeli hareket, diğer araçlardaki yolcular tarafından cep telefonlarıyla kaydedildi. Sürücünün sorumsuzluğu, büyük bir tepkiyle karşılandı. Kulaklık takarak araç kullanmanın, sürücünün dikkatini dağıtarak trafik güvenliğini tehlikeye attığı bilinirken, bu durumun diğer trafik katılımcıları üzerindeki olumsuz etkileri de unutulmadı. Özellikle arkadan gelen ambulans, itfaiye veya polis gibi acil durum araçlarının siren seslerini duyamama riski, sürücünün bu sorumsuz davranışının vahametini artırdı. Sürücülerin trafik kurallarına ve güvenli sürüş prensiplerine uymaları, sadece kendi can güvenlikleri değil, aynı zamanda diğer trafik katılımcılarının da güvenliği için önemlidir. Bu olay, trafikteki bilinçsiz davranışların potansiyel sonuçlarına dikkat çekmek adına bir kez daha uyarıcı bir örnek teşkil etti.