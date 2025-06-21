Tokat\'ta Trafik Kazası: 1 Yaralı

Sürücüsünün palete çarptığı otomobil tarlaya savruldu

TOKAT - Tokat'ın Zile ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Zile yönünden Turhal istikametine seyir halinde olan A. E. yönetimindeki 60 AGZ 898 plakalı otomobil, Zile-Turhal Karayolu'nun 3. kilometresinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki bir marketin önünde bulunan palete çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil takla atarak tarlaya savruldu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Zile Devlet Hastanesine kaldırılan A. E.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.