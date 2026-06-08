Tokat'ta Trafik Kazası: 2 Ölü, 2 Sürücü Tutuklandı - Son Dakika
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Tokat'ta Trafik Kazası: 2 Ölü, 2 Sürücü Tutuklandı

Tokat\'ta Trafik Kazası: 2 Ölü, 2 Sürücü Tutuklandı
08.06.2026 12:44
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Reşadiye'de meydana gelen kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 2 sürücü tutuklandı.

Tokat'ın Reşadiye ilçesinde 2 kişinin öldüğü, 1 kişinin yaralandığı kazaya ilişkin gözaltına alınan 2 sürücü tutuklandı.

Kaza, önceki gün Reşadiye ilçesi Çayırpınar köyü Sanayi Sitesi Kavşağı'nda yaşandı. C.Y.F. (24) idaresindeki 60 FC 230 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak yolun kenarında park halindeki motosiklete çarptı. Kazada motosikletteki Çetin Coşkun (24) ile Semih Özer (21) kaldırıldıkları hastanede hayatını kaybederken araçtaki F.K. (35) ise hafif yaralandı. Polis ekiplerince yapılan incelemede, Sanayi Sitesi Kavşağı'nda sola sinyal verip sağa manevra yaparak kazaya yol açtığı belirlenen 60 M 2028 plakalı aracın sürücüsü A.O.T. ile kazaya karışan otomobilin sürücüsü C.Y.F. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen sürücüler çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı. - TOKAT

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Güvenlik, Reşadiye, 3. Sayfa, Trafik, Tokat, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Tokat'ta Trafik Kazası: 2 Ölü, 2 Sürücü Tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Tokat'ta Trafik Kazası: 2 Ölü, 2 Sürücü Tutuklandı - Son Dakika
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