Tokat\'ta Traktör ve Otomobil Çarpıştı

Tokat'ın Yeşilyurt ilçesinde traktör ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında traktör yan yatarken, kazada yaralanan olmadı.

Kaza, Yeşilyurt ilçe girişinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, A.D. idaresindeki 60 VA 894 plakalı traktör ile N.Ü. yönetimindeki 60 AEK 182 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle traktör yan yattı. Kazayı gören vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaptığı ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde kazada herhangi bir yaralanmanın olmadığı belirlendi. Polis ekipleri olay yerinde güvenlik önlemi alırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.