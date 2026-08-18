Tokat\'ta Traktöre Çarpan Otomobil Kazası

Tokat'ta diğer sürücülerin kazayı fark etmesi için yola saman balyası koyan traktör sürücüsüne otomobil çarptı. Kazada yaralanan 2 kişi hastanede tedavi altına alındı.

Kaza, saat 21.00 sıralarında Tokat-Artova kara yolu Altuntaş köyü mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, R.A. (32) idaresindeki 60 BH 721 plakalı traktöre, aynı yönde seyreden A.E. (36) yönetimindeki 06 UL 112 plakalı otomobil arkadan çarptı. Kazada otomobil sürücüsü A.E. yaralandı. Kazanın ardından traktör sürücüsü R.A., yoldan geçen diğer sürücülerin kazayı fark etmesi için yola saman balyası koymak istedi. Bu sırada Ö.K. (37) idaresindeki 60 AAP 027 plakalı otomobil, traktör sürücüsü R.A.'ya çarptı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi. Yaralanan R.A. ile A.E.'nin hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.