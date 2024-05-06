Tokat'ta uyuşturucu satıcısı yakalandı - Son Dakika
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Tokat'ta uyuşturucu satıcısı yakalandı

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Tokat Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Erbaa Büro Amirliği tarafından gerçekleştirilen operasyonda uyuşturucu satıcısı N.M.Ü. tutuklandı. Operasyonda, şüphelinin üzerinde 5,48 gram sentetik kannabinoid ele geçirildi. Ayrıca, şüphelinin ikametinde yapılan aramada ise 48,03 gram sentetik kannabinoid, 1,27 gram metamfetamin, hassas terazi, aseton ve suçtan elde edilen 3 bin 600 TL para bulundu. Şüpheli hakkında uyuşturucu ticareti suçundan adli işlem başlatıldı ve tutuklanarak cezaevine gönderildi.

06.05.2024 20:31  Güncelleme: 20:34
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Tokat'ta uyuşturucu satıcısı yakalandı

TOKAT - Tokat Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Erbaa Büro Amirliğince uyuşturucu satıcılarına yönelik yapılan operasyonda N.M.Ü. isimli şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Tokat Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Erbaa Büro Amirliğince uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışmalar kapsamında uyuşturucu madde satın aldığı tespit edilen şüpheliden 5,48 gram sentetik kannabinoid(bonzai) ele geçirilerek, şüpheli hakkında gerekli adli işlem başlatıldı. Aynı olayla ilgili olarak uyuşturucu madde satışını yapan şüphelinin ikametine yapılan operasyonda ise 15 parça halinde toplam 48,03 gram sentetik kannabinoid(Bonzai), 2 parça halinde toplam 1,27 gram metamfetamin,1 adet hassas terazi, 2 şişe aseton ve suçtan elde edilen 3 bin 600 TL para ele geçirildi. Şüpheli hakkında "Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti " suçundan adli işlem başlatıldı. Tamamlanan işlemlerinin ardından Erbaa Adliyesi'ne sevk edilen N.M.Ü. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA

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