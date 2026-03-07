Tokat\'ta Uyuşturucu Serası Operasyonu

Tokat'ta jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda bir dairesi içerisinde kurulan uyuşturucu serası ele geçirildi, üç sayfalık bilgi notuna bağlı kalarak serayı kuran kişi tutuklandı.

Tokat İl Jandarma Komutanlığı ekipleri aldıkları istihbari bilgiyi değerlendirip il merkezinde bir adrese baskın düzenlediler. Adreste yapılan aramada apartman dairesinin içerisinde kurulmuş bir kenevir serası tespit edildi. Serada olgunlaşmaya bırakılmış kenevir bitkilerinin yanında; 50 gram kurutulmaya bırakılmış kubar esrar, 85 adet reçeteye tabi sentetik ecza hap, iki adet uyuşturucu kullanma aparatı, bir adet uyuşturucu öğütme aparatı, iki adet nemlendirme amaçlı buhar cihazı, bir adet fan, bir adet vantilatör, bir adet termometre, 20 kilogram verim artırıcı gübre, altı litre zirai ilaç ile kenevir yetiştiriciliğinde kullanıldığı değerlendirilen bin 195 adet farklı markalarda ilaç ele geçirildi.

Ayrıca ardeste yapılan incelemede kenevir yetiştiriciliğine dair bilgilerin yer aldığı üç sayfalık el yazısı not bulundu. Operasyon kapsamında gözaltına alınan şüphelilerden F. A. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. T. A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - TOKAT