Tokat'ta Uyuşturucu Serası Operasyonu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Tokat'ta Uyuşturucu Serası Operasyonu

Tokat\'ta Uyuşturucu Serası Operasyonu
07.03.2026 14:42
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Jandarma, Tokat'ta kurulan uyuşturucu serasında kenevir ve uyuşturucu malzemeleri ele geçirdi.

Tokat'ta jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda bir dairesi içerisinde kurulan uyuşturucu serası ele geçirildi, üç sayfalık bilgi notuna bağlı kalarak serayı kuran kişi tutuklandı.

Tokat İl Jandarma Komutanlığı ekipleri aldıkları istihbari bilgiyi değerlendirip il merkezinde bir adrese baskın düzenlediler. Adreste yapılan aramada apartman dairesinin içerisinde kurulmuş bir kenevir serası tespit edildi. Serada olgunlaşmaya bırakılmış kenevir bitkilerinin yanında; 50 gram kurutulmaya bırakılmış kubar esrar, 85 adet reçeteye tabi sentetik ecza hap, iki adet uyuşturucu kullanma aparatı, bir adet uyuşturucu öğütme aparatı, iki adet nemlendirme amaçlı buhar cihazı, bir adet fan, bir adet vantilatör, bir adet termometre, 20 kilogram verim artırıcı gübre, altı litre zirai ilaç ile kenevir yetiştiriciliğinde kullanıldığı değerlendirilen bin 195 adet farklı markalarda ilaç ele geçirildi.

Ayrıca ardeste yapılan incelemede kenevir yetiştiriciliğine dair bilgilerin yer aldığı üç sayfalık el yazısı not bulundu. Operasyon kapsamında gözaltına alınan şüphelilerden F. A. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. T. A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - TOKAT

Kaynak: İHA

Uyuşturucu, Güvenlik, 3. Sayfa, Jandarma, Tokat, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Tokat'ta Uyuşturucu Serası Operasyonu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kış Olimpiyatlarına damga vuran Eileen Gu bakın nerede görüldü Kış Olimpiyatlarına damga vuran Eileen Gu bakın nerede görüldü
FETÖ’cü başsavcı vekilinin “sempati“ savunması şoke etti FETÖ'cü başsavcı vekilinin "sempati" savunması şoke etti
Jeoloji mühendisini öldüren depo müdürü hakkında ağırlaştırılmış müebbet istemi Jeoloji mühendisini öldüren depo müdürü hakkında ağırlaştırılmış müebbet istemi
Dünya onun peşinde Yarın gözler Barış Alper’de olacak Dünya onun peşinde! Yarın gözler Barış Alper'de olacak
“Ünlü spiker öldü“ haberleri sonrası kamera karşısına geçti: İyiyim "Ünlü spiker öldü" haberleri sonrası kamera karşısına geçti: İyiyim
Sudan da savaşta tarafını seçti Sudan da savaşta tarafını seçti

14:26
Trump’tan yeni saldırı mesajı: İran bugün çok ağır bir darbe alacak
Trump'tan yeni saldırı mesajı: İran bugün çok ağır bir darbe alacak
14:19
Trump: İran’da demokrasi olup olmaması umurumda değil
Trump: İran'da demokrasi olup olmaması umurumda değil
13:28
Görüntü 10 günlük yiyeceğin kaldığı şehirden Birbirlerini ezdiler
Görüntü 10 günlük yiyeceğin kaldığı şehirden! Birbirlerini ezdiler
13:12
Biri mezarda diğeri ölümle pençeleşiyor: İşte Nagihan ve eski sevgilisinin son görüntüleri
Biri mezarda diğeri ölümle pençeleşiyor: İşte Nagihan ve eski sevgilisinin son görüntüleri
12:47
Savaşın 8. gününde İran’dan kritik karar Resmen kilidi vurdular
Savaşın 8. gününde İran'dan kritik karar! Resmen kilidi vurdular
12:44
Kara harekatında İsrail askerleri pusuya düştü, akıbetleri bilinmiyor
Kara harekatında İsrail askerleri pusuya düştü, akıbetleri bilinmiyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.03.2026 14:43:14. #.0.5#
SON DAKİKA: Tokat'ta Uyuşturucu Serası Operasyonu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.