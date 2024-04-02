Tokat\'ta Vinç Kazası: İşçi Hayatını Kaybetti

Batman Valisi Ekrem Canalp, Mart ayı asayiş ve güvenlik uygulamalarını açıkladı

Batman Valisi Ekrem Canalp, düzenlediği basın açıklamasında Mart ayında gerçekleştirilen asayiş ve güvenlik uygulamaları hakkında bilgilendirmelerde bulundu. Canalp, 2023 ve 2024 yıllarında gerçekleştirilen operasyon sayılarını paylaşırken, asayiş olaylarında yaşanan azalışı da vurguladı. Ayrıca, mal varlığına karşı işlenen suçlar ve uyuşturucuyla mücadele konularında da bilgiler verdi.