Tokat\'ta Yangın: 3 Ev Kullanılamaz Hale Geldi

Tokat'ın Erbaa ilçesi Tepekışla köyünde bir evde çıkan yangın çevredeki evlere sıçradı. Yangında 3 ev kullanılamaz hale geldi.

Olay, akşam saatlerinde Erbaa ilçesi Tepekışla köyünde meydana geldi. İddiaya göre, Ömer Yalçın'a ait evde elektrik kontağından yangın çıktı. Evi saran alevler kısa sürede yanındaki evlerede sıçradı. Vatandaşların durumu ihbar etmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekipleri gönderildi. Yangın itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alınırken, 3 ev kullanılmaz hale geldi. Geceyi aydınlatan yangın cep telefonu kameralarıyla kaydedildi. - TOKAT