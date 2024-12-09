Tokat\'ta Yeşilırmak\'ta Erkek Cesedi Bulundu

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Yeşilırmak'ta erkek cesedi bulundu

TOKAT - Tokat'ta sabah saatlerinde kimliği belirsiz erkek cesedi bulundu.

İddiaya göre, Turhal ilçesindeki Yeşilırmak'ta Kesikbaş Köprüsü altında su yüzeyinde hareketsiz yatan cesedi gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine sağlık, polis ve Turhal Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, ırmağa girerek cesedi iple bağlayıp kıyıya çıkardı. Şahsın kimliğinin belirlenmesi için çalışma başlatılırken, cesedin sürüklenerek bölgeye geldiği ihtimali üzerinde duruluyor. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.