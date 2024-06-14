3.Sayfa

Tokat'ta yıldırım düşen ekili tarla alev alev yandı

TOKAT - Tokat'ın Niksar ilçesinde yıldırım düşmesi sonucu meydana gelen arazi yangının da 20 dönüm alan yandı. Alevler köye ulaşmadan söndürüldü.

Tokat İl geneli akşam üstü fırtınaya teslim oldu. Niksar'da da fırtınaya başlayan yıldırımlar ilçeye bağlı Çimenözü köyünde Aydın Adıyaman isimli şahsa ait hasat olmuş araziye düşerek yangına sebep oldu. Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen Niksar Belediyesi İtfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Ekiplerin müdahalesi ile yangın köye ulaşmadan söndürüldü.