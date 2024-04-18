Tokat'taki depremin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı - Son Dakika
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Tokat'taki depremin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı

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Tokat'ın Sulusaray ilçesinde meydana gelen 5,6 büyüklüğündeki depremin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde bir marketteki insanların panikle dışarı çıktığı anlar da kameraya yansıdı.

18.04.2024 21:26  Güncelleme: 21:48
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Tokat'ın Sulusaray ilçesinde 5,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, kentteki iş yerlerinin güvenlik kameralarına yansıdı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 18.11'de merkez üssü Sulusaray ilçesi olan 5,6 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. Sarsıntının 5,99 kilometre derinlikte olduğu belirlendi. Deprem çevre illerden de hissedildi.

Tokat'taki depremin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı

DEPREM ANI GÜVENLİK KAMERALARINA YANSIDI

Deprem anı Tokat'ta iş yerlerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, Zile ilçesindeki bir marketin raflarındaki ürünlerin yere düştüğü, vatandaşların ise hızla marketten çıkmaya çalıştığı, bir başka güvenlik kamerası görüntüsünde ise Almus ilçesindeki bir restoranda bulunan kişilerin, sarsıntıyı hissettikleri anda restoranın dışına yöneldiği yer alıyor.

Tokat\'taki depremin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı
Abdullah Aydemir
Abdullah Aydemir
Sondakika.com - 3.Sayfa

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Son Dakika 3.Sayfa Tokat'taki depremin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı - Son Dakika

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    Yorumlar (4)

  • Galatasaray Spor kulübü: Rabbim bir daha göstermesin çok geçmiş olsun 28 2 Yanıtla
  • Oguz null: Samsun'da da hissedildi koltukta uzandım dalmışım birden sağ sola sallandım baya salllandik mahalle sokağa döküldü 15 1 Yanıtla
  • Zafer El: tedbirli olmak lazım birkacgun soylunun varmış bir bildiği Türkiye genelinde tatbikat yapacakları tuttu çok yat tutun küt iki ay sonra 11 ilde deprem niden acaba düşündürücü ???? 1 3 Yanıtla
  • Mehmet Erginer: Ne oluyo şimdi bu videoları verince 0 0 Yanıtla

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