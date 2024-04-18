Tokat'ın Sulusaray ilçesinde 5,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, kentteki iş yerlerinin güvenlik kameralarına yansıdı.
Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 18.11'de merkez üssü Sulusaray ilçesi olan 5,6 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. Sarsıntının 5,99 kilometre derinlikte olduğu belirlendi. Deprem çevre illerden de hissedildi.
Deprem anı Tokat'ta iş yerlerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, Zile ilçesindeki bir marketin raflarındaki ürünlerin yere düştüğü, vatandaşların ise hızla marketten çıkmaya çalıştığı, bir başka güvenlik kamerası görüntüsünde ise Almus ilçesindeki bir restoranda bulunan kişilerin, sarsıntıyı hissettikleri anda restoranın dışına yöneldiği yer alıyor.
Son Dakika › 3.Sayfa › Tokat'taki depremin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı - Son Dakika
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