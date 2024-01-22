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Tokat-Turhal Karayolunda Kontrolden Çıkan Otomobil Ters Döndü - Son Dakika
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Tokat-Turhal Karayolunda Kontrolden Çıkan Otomobil Ters Döndü

Tokat-Turhal Karayolu çevreyolu kavşağı yakınlarında meydana gelen kazada, kontrolden çıkan otomobil takla attı. Çevredeki vatandaşlar tarafından yardım edilen araç, tekerlekleri üstüne çevrildi ve trafikten kaldırıldı. Kazada sürücü ile birlikte 2 kişi yaralanmadan kurtuldu. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Tokat-Turhal Karayolunda Kontrolden Çıkan Otomobil Ters Döndü
22.01.2024 - 14:44,
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Tokat- Turhal Karayolunda kontrolden çıkan otomobil ters döndü. Çevredeki vatandaşlar ters dönen aracı elleriyle çevirdiler.

Kaza, 12.40 sıralarında Tokat-Turhal Karayolu çevreyolu kavşağı yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre A.K. (21) idaresindeki 46 AFP 408 plakalı otomobil, aynı istikamette ilerleyen başka araç tarafından sıkıştırılınca refüje çarptı. Çarpmanın etkisiyle takla atan otomobilde bulunan sürücü ile birlikte 2 kişi kazayı burunları bile kanamadan atlattı. Kazayı gören vatandaşlar sağlık ekiplerine haber verdi. Kaza nedeniyle trafik tek şeritten sağlandı. Olay yerine gelen vatandaşların da yardımıyla ters dönen otomobil tekerlekleri üstüne çevrildi. Otomobil çekici ile trafikten kaldırıldı.

Polis kaza ile ilgili inceleme başlattı. - TOKAT

Kaynak: İHA
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Turhal, Trafik Kazaları, 3.Sayfa, Otomobil, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Tokat-Turhal Karayolunda Kontrolden Çıkan Otomobil Ters Döndü - Son Dakika


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