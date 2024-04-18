Tokat ve Yozgat'a AFAD personeli ve araç sevk edildi - Son Dakika
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Tokat ve Yozgat'a AFAD personeli ve araç sevk edildi

Tokat ve Yozgat\'a AFAD personeli ve araç sevk edildi

Tokat'ın Sulusaray ilçesinde meydana gelen 5,6 büyüklüğündeki depremin ardından Amasya'dan 12 AFAD personeli ve 3 araç, Tokat ve Yozgat illerine görevlendirildi. Tokat iline 2 idareci, 5 arama kurtarma teknisyeni ve 2 tam donanımlı araç, Yozgat iline ise 5 arama kurtarma teknisyeni ve 1 tam donanımlı araç sevk edildi. Amasya İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'nden toplamda 12 personel ve 3 araç, depremin etkilediği bu iki ilde görev yapacak.

18.04.2024 21:01
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Tokat'ın Sulusaray ilçesi merkezli 5,6 büyüklüğündeki depremin ardından Amasya'dan 12 AFAD personeli ve 3 aracın Tokat ile Yozgat illerine görevlendirildiği öğrenildi.

Tokat ilinde çalışmak üzere 2 idareci, 5 arama kurtarma teknisyeni ve 2 tam donanımlı araç, Yozgat ilinde çalışmalara katılmak üzere 5 arama kurtarma teknisyeni ile 1 tam donanımlı araç sevk edildi.

Amasya İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'nden toplamda 12 personel ve 3 araç depremin sarstığı 2 ilde görev yapacak. - AMASYA

Kaynak: İHA

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