Tokat ve Yozgat\'a AFAD personeli ve araç sevk edildi

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Tokat'ın Sulusaray ilçesi merkezli 5,6 büyüklüğündeki depremin ardından Amasya'dan 12 AFAD personeli ve 3 aracın Tokat ile Yozgat illerine görevlendirildiği öğrenildi.

Tokat ilinde çalışmak üzere 2 idareci, 5 arama kurtarma teknisyeni ve 2 tam donanımlı araç, Yozgat ilinde çalışmalara katılmak üzere 5 arama kurtarma teknisyeni ile 1 tam donanımlı araç sevk edildi.

Amasya İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'nden toplamda 12 personel ve 3 araç depremin sarstığı 2 ilde görev yapacak. - AMASYA