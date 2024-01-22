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Tokat Yeşilyurt'ta Buzlanma Nedeniyle Meydana Gelen Kazada 1 Kişi Yaralandı - Son Dakika
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Tokat Yeşilyurt'ta Buzlanma Nedeniyle Meydana Gelen Kazada 1 Kişi Yaralandı

Tokat'ın Yeşilyurt ilçesinde meydana gelen kazada, buzlanma nedeniyle bir otomobil yoldan çıkarak tarlaya uçtu. Kazada, aynı aileden 6 yaşındaki bir çocuk yaralandı ve hastaneye sevk edildi.

Tokat Yeşilyurt\'ta Buzlanma Nedeniyle Meydana Gelen Kazada 1 Kişi Yaralandı
22.01.2024 - 13:18,
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Tokat'ın Yeşilyurt ilçesinde buzlanma nedeniyle meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza; 12.00 sıralarında Yeşilyurt İlçesi hastane yakınında meydana geldi. İlçe istikametine giden A. I. yönetimindeki 06 BCL 464 plakalı Ford otomobil buzlanma nedeniyle yoldan çıktı. Araç yaklaşık 1 buçuk metre yükseklikten takla atarak tarlaya uçtu. Otomobilde bulunan aynı aileden 5 kişiden 6 yaşındaki R. I., Yeşilyurt Devlet Hastanesi'nde yapılan ilk müdahalenin ardından Tokat Devlet Hastanesine sevk edildi. - TOKAT

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Tokat Yeşilyurt'ta Buzlanma Nedeniyle Meydana Gelen Kazada 1 Kişi Yaralandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Tokat Yeşilyurt'ta Buzlanma Nedeniyle Meydana Gelen Kazada 1 Kişi Yaralandı - Son Dakika
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