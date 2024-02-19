Tokyo'da direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü iş merkezine daldı - Son Dakika
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Tokyo'da direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü iş merkezine daldı

Tokyo\'da direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü iş merkezine daldı

Japonya'nın başkenti Tokyo'da direksiyon hakimiyetini kaybeden bir sürücü, aracıyla Shibuya'daki iş merkezine daldı. Kazada sürücü yaralanırken, çevredeki yayalardan zarar gören olmadı. Sürücünün olayın nasıl meydana geldiğini hatırlamadığı belirtildi ve kazanın nedeniyle ilgili soruşturma başlatıldı.

19.02.2024 14:19
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Japonya'nın başkenti Tokyo'da direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü aracıyla cadde üzerindeki iş merkezine daldı. Kazada aracın sürücüsü yaralandı.

Japonya'nın başkenti Tokyo'da korkutan bir kaza meydana geldi. Dev metropolün en kalabalık semtlerinden Shibuya'da direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü aracıyla yol üstündeki iş merkezine daldı. Yerel saat ile 11.30 sıralarında meydana gelen kazada 50'li yaşlardaki sürücü yaralanırken, şans eseri bölgedeki yayalardan zarar gören olmadı. Sağlık durumu iyi olan sürücünün olayın nasıl meydana geldiğini hatırlamadığı öğrenildi. Kazanın nedenine ilişkin soruşturma başlatıldı. - TOKYO

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Tokyo'da direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü iş merkezine daldı - Son Dakika

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