Tomarza'da Lastik Yangını Kontrol Altına Alındı - Son Dakika
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Tomarza'da Lastik Yangını Kontrol Altına Alındı

Tomarza\'da Lastik Yangını Kontrol Altına Alındı
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Kayseri'nin Tomarza ilçesinde eski lastiklerin bulunduğu alanda çıkan yangın itfaiye tarafından söndürüldü.

Kayseri'nin Tomarza ilçesinde eski araç lastiklerinin bulunduğu alanda çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Yeni Mahalle'de boş bir arazide bulunan lastikler, bilinmeyen bir nedenden dolayı yandı. İhbar üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri de yangına müdahale etti. Çıkan yangın büyümeden kontrol altına alınarak, tamamen söndürüldü.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

Güvenlik, 3. Sayfa, İtfaiye, Tomarza, Kayseri, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Tomarza'da Lastik Yangını Kontrol Altına Alındı - Son Dakika

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