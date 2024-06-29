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Toprak kayması sonucu mahsur kalan operatör yaralı olarak kurtarıldı

HATAY - Hatay'da tren yolu üzerindeki üst geçitte yürütülen çalışmalar esnasında yaşanan toprak kayması sonucu mahsur kalan iş makinesi operatörü, yaralı olarak kurtarıldı.

Olay, Payas ilçesi Karacaami Mahallesi'nde meydana geldi. Tren yolu üst geçidinde yürütülen çalışmalar esnasında toprak kayması meydana geldi. Çökmeyle birlikte iş makinası operatörü toprak altında kaldı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. Operatörü kurtarmak için çalışma başlatıldı.Ekiplerin yaklaşık 40 dakika süren çalışmasıyla operatör yaralı olarak mahsur kaldığı yerden çıkarıldı. Operatör, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.