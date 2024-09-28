Cansız bedenini kocası buldu! 18 günlük evli kadının sır ölümü - Son Dakika
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Cansız bedenini kocası buldu! 18 günlük evli kadının sır ölümü

Cansız bedenini kocası buldu! 18 günlük evli kadının sır ölümü

İzmir'in Torbalı ilçesinde yaşayan ve 18 günlük evli olduğu öğrenilen kadın, evinde ölü bulundu. Genç kadının ölüm nedenini belirlemek için çalışma başlatıldı.

28.09.2024 09:14
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İzmir Torbalı'da yaşayan Özge Hançer Girgiç (32), 26 Eylül günü akşam saatlerinde işten eve dönen eşi Hakan Girgiç tarafından yerde hareketsiz şekilde bulundu.

KAYITLARA "ŞÜPHELİ" ÖLÜM OLARAK GEÇTİ

Eşini yerde hareketsiz şekilde yatarken gören Hakan Girgiç, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, genç kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Özge Hançer Girgiç'in cenazesi, otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, yaşanan olayla ilgili inceleme başlatıldı. Olay kayıtlara şüpheli ölüm olarak geçti.

18 GÜNLÜK EVLİYDİ

Öte yandan Özge Hançer Girgiç ile Hakan Girgiç çiftinin 18 günlük evli olduğu öğrenildi. Özge Hançer Girgiç'in cenazesi, adli tıptaki işlemlerinin ardından ailesine teslim edilirken, cenaze dün öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Talihsiz kadının ölüm nedenini belirlemek için başlatılan çalışma sürüyor. - İZMİR

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Torbalı, 3-sayfa, Yaşam, izmir, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Cansız bedenini kocası buldu! 18 günlük evli kadının sır ölümü - Son Dakika

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