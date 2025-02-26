Torbalı\'da Suç Şebekesine Operasyon

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İzmir'in Torbalı ilçesinde çok sayıda suça karıştıkları belirlenen şebekeye yönelik operasyonda 23 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda tabanca, tüfek ve mermilerin yanı sıra balistik yelek ve uyuşturucu maddeler de ele geçirildi.

Torbalı Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma dosyası kapsamında, Torbalı ilçesinde kasten öldürmeye teşebbüs, nitelikli yağma ve kurşunlama olaylarına karıştığı belirlenen suç örgütü belirlendi. Şüphelilerin yakalanmasına yönelik olarak İzmir Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü tarafından ortak yürütülen çalışmalar sonucu 25 Şubat günü eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Adreslerde yapılan aramalarda, 4 ruhsatsız tabanca, 2 adet pompalı tüfek, 3 adet şarjör, 159 adet fişek, 18 kartuş, 3 balistik yelek ve çok sayıda uyuşturucu hap ele geçirildi.

Olayla ilgili suç örgütü lideri B.A. ile beraber 23 şüpheli gözaltına alındı. - İZMİR