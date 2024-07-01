Torbalı'daki Patlama Sonrası Hasar Tespit Çalışmaları Başladı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Torbalı'daki Patlama Sonrası Hasar Tespit Çalışmaları Başladı

İzmir'in Torbalı ilçesinde meydana gelen patlamada 5 kişi hayatını kaybederken, 63 kişi yaralandı. Patlamanın yaşandığı yerde hasar tespit çalışmaları başlatıldı. Bölgede incelemeler yapan ekipler, zarar gören bina ve iş yerlerini değerlendiriyor.

01.07.2024 09:25
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir'in Torbalı ilçesinde 5 kişinin hayatını kaybettiği 63 kişinin de yaralandığı patlamanın yaşandığı yerde hasar tespit çalışmaları başladı.

İzmir'in Torbalı ilçesi Ayrancılar Mahallesi'nde bir binanın altında bulunan restoranda saat 14.45'te patlama meydana gelmişti. Sanayi tipi tüpün patlaması sonrası hem restoran hem de sokak adeta savaş alanına dönerken, ihbar üzerine adrese çok sayıda polis, itfaiye, ambulans ve AFAD ekipleri sevk edildi. Adrese gelen sağlık ekiplerince yaralı olduğu tespit edilen çok sayıda vatandaş ilk müdahalelerinin ardından ambulanslara alınarak çevredeki hastanelere kaldırılırken, güvenlik kamerasına da yansıyan patlamada yaralı sayısı 63'ü, hayatını kaybedenlerin ise sayısı ise 5'e çıkmıştı. Patlamada Ruken Çağur (31), Evin Aslan (36), kardeşi Birgül Sarsılmaz (44), Havin Ergin (17) ve Dilek Bağ'ın (24) yaşamlarını kaybettiği öğrenilirken, kardeşlerden Evin Aslan ve Birgül Sarsılmaz'ın olay esnasında restoranda bulundukları Torbalı Devlet Hastanesi morguna gelen yakınları tarafından ifade edildi. Restoranda bulunan sanayi tipi tüplere ve iş yerindeki ocağa incelenmek üzere jandarma tarafından el konulduğu öğrenildi.

2 gözaltı

Olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında, sanayi tüpünü değiştirdiği öne sürülen tüpçü M.K. dün gözaltına alınmıştı. Hakkında gözaltı kararı bulunan işletme sahibi G.K. de Menderes ilçesinde gözaltına alınarak jandarmaya götürüldü.

Hasar tespit çalışmaları başladı

Sabah saatlerinde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına bağlı ekipler tarafından bölgede incelemeler yapılarak zarar gören bina ve iş yerlerinde hasar tespit çalışmaları başlatıldı. AFAD ekipleri ile jandarma ekipleri tarafından da bölgedeki çalışmalar sürüyor. - İZMİR

Kaynak: İHA

İklim Değişikliği, Jandarma, Torbalı, İzmir, AFAD, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Torbalı'daki Patlama Sonrası Hasar Tespit Çalışmaları Başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


22:17 Suriye’de provokatörlerin saldırısına uğrayan Türk tırları ülkeye döndü Suriye'de provokatörlerin saldırısına uğrayan Türk tırları ülkeye döndü
21:25 Bakan Yerlikaya’dan Kayseri açıklaması: 63 hesap ile ilgili soruşturma başlatıldı Bakan Yerlikaya'dan Kayseri açıklaması: 63 hesap ile ilgili soruşturma başlatıldı
21:08 İletişim Başkanı Altun: Provokatif paylaşımlarla ülkemizin huzurunu bozma çabaları amacına ulaşamayacak İletişim Başkanı Altun: Provokatif paylaşımlarla ülkemizin huzurunu bozma çabaları amacına ulaşamayacak
20:00 Hepsinin gözü dönmüş Suriyeli provokatörler, “Hastayım“ diye yalvaran Türk’e bile acımadı Hepsinin gözü dönmüş! Suriyeli provokatörler, "Hastayım" diye yalvaran Türk'e bile acımadı
18:34 Önce Kayseri, ardından Suriye Peki süreci nasıl okumalı, tüm bu olan bitenler tesadüf mü Önce Kayseri, ardından Suriye! Peki süreci nasıl okumalı, tüm bu olan bitenler tesadüf mü?
21:48 ABD’de Türkiye’ye iadesine ilişkin açılan davada Eylem Tok’un tutukluluğunun devamına karar verildi ABD'de Türkiye'ye iadesine ilişkin açılan davada Eylem Tok'un tutukluluğunun devamına karar verildi
21:13 Çağlar Söyüncü Fenerbahçe’de kaldı İşte bonservisine ödenen rakam Çağlar Söyüncü Fenerbahçe'de kaldı! İşte bonservisine ödenen rakam
20:37 İmzaların atılması an meselesi Milli futbolcudan rekor transfer İmzaların atılması an meselesi! Milli futbolcudan rekor transfer
19:04 Michy Batshuayi resmen Galatasaray’da İşte maliyeti Michy Batshuayi resmen Galatasaray'da! İşte maliyeti
17:57 BBP’den Ümit Özdağ’a yanıt: LGBT destekçisi partinin neo-faşist lideri bizim milliyetçiliğimizi anlayamaz BBP'den Ümit Özdağ'a yanıt: LGBT destekçisi partinin neo-faşist lideri bizim milliyetçiliğimizi anlayamaz
17:51 Kasaya girecek para öyle böyle değil Fenerbahçe’ye dev sponsor Kasaya girecek para öyle böyle değil! Fenerbahçe'ye dev sponsor
17:33 Suriye’de tehlikeli provokasyon Türk ordusunun kullandığı binaya girmeye çalışanlar, ateş açılarak uzaklaştırıldı Suriye'de tehlikeli provokasyon! Türk ordusunun kullandığı binaya girmeye çalışanlar, ateş açılarak uzaklaştırıldı
17:04 Yeni takımı belli gibi Yıldız futbolcu Beşiktaş’a veda etti Yeni takımı belli gibi! Yıldız futbolcu Beşiktaş'a veda etti
16:34 Daltonlar çetesinin milyonlarca lira haraç istediği iş yeri yeniden kurşunlandı Daltonlar çetesinin milyonlarca lira haraç istediği iş yeri yeniden kurşunlandı
15:47 Benzine, motorine ve sigaraya ÖTV zammı geliyor Benzine, motorine ve sigaraya ÖTV zammı geliyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.07.2024 22:53:56. #1.13#
SON DAKİKA: Torbalı'daki Patlama Sonrası Hasar Tespit Çalışmaları Başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement