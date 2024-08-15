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Torku'nun Soma Termik Santrali'ndeki işçilerinden oturma eylemi

MANİSA - Manisa'nın Soma ilçesinde Torku'ya ait Soma Termik Santrali'nde haklarını alamayan işçiler santral önünde oturma eylemi yaptı. Holding bünyesindeki tüm çalışanlara ara zam yapıldığını ancak sendikalı işçilerin görmezden gelindiğini söyleyen Türkiye Enerji, Su ve Gaz İşçileri Sendikası Soma Şube Başkanı Mustafa Girginler, "Holding bünyesinde tüm sendikasız çalışanlara ara zam yapmış fakat biz sendikalı işçileri görmezden gelmiştir" dedi.

Soma ilçesinde bulunan Torku'nun Soma Termik Santrali işçileri haklarını alamadıkları gerekçesiyle santral önünde oturma eylemi yaptı. Şirket yetkilileriyle ara zam için protokol yaptıklarını ancak alacakların ödenmediğini söyleyen işçiler, yetkililere seslerini duyurmaya çalıştı. İşçiler adına açıklama yapan Türkiye Enerji, Su ve Gaz İşçileri Sendikası Soma Şube Başkanı Mustafa Girginler, "Ülkemizin içinde bulunduğu ekonomik sıkıntılar en çok biz çalışan emekçi kesimi etkilemektedir. Üyelerimizin çok yüksek iş riski ve ağır enflasyon karşısında ezilmemesi için daha öncesinden hukuk süreci tamamlanmış alacaklarımızın ödenmesi için Konya Şeker Soma Termik Santrali'ne ek protokol talebimiz temmuz ayı içerisinde yapılmıştır. Fakat işveren tarafı kendisini ilettiğimiz bu haklı taleplerimizi görmezden geldiği gibi holding bünyesinde tüm sendikasız çalışanlara ara zam yapmış fakat biz sendikalı işçileri görmezden gelmiştir. Bugün itibarıyla haklı taleplerimizi karşılık bulana kadar iş yerimizde iş yavaşlatma eylemi başlatılmıştır. Alın terimizin hakkını alana kadar yasal sınırlar içerisinde kalarak eylemimizin her geçen gün artacağını kamuoyuna saygıyla duyururuz" dedi.