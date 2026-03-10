Toronto'da ABD Konsolosluğuna Saldırı

Kanada'da ABD Konsolosluğuna sabah saatlerinde silahlı saldırı düzenlendi. Olayda ölen ya da yaralanan olmadı.

Kanada'nın Ontario eyaletinde yer alan Toronto kentinde bulunan ABD Konsolosluğuna sabah saatlerinde silahlı saldırı düzenlendi. Saldırının ardından olay yerine çok sayıda polis sevk edilirken, Olayda ölen ya da yaralanan olmadı.

Toronto polisi, olay yerinde silahla ateş edildiğini dair kanıtlar bulunduğunu açıklayarak, saldırganın kimliğinin tespit edilmesi ve yakalanması için çalışma başlatıldığını aktardı.

Ontario Eyalet Başbakanı Doug Ford, silahlı saldırıyı kınayarak, sorumluları yargılamak ve cezalandırmak için "ne gerekiyorsa yapılacağını" söyledi. - TORONTO