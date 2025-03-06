Tostçu, 600 bin TL'yi iade etti - Son Dakika
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Tostçu, 600 bin TL'yi iade etti

Sivas'ta seyyar tostçu, müşterisinin yanlış gönderdiği 600 bin TL'yi iade ederek takdir topladı.

06.03.2025 00:28
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Hesabına 600 TL yerine 600 bin TL gönderildi, neye uğradığını şaşırdı

SİVAS - Sivas'ta seyyar bir tostçu, müşterisinin yanlışlıkla gönderdiği 600 bin TL'yi fark edince örnek bir davranış sergiledi. Müşterisine ulaşarak parayı iade eden esnaf, takdir topladı.

Sivas'ın işlek caddelerinin birinde tostçuluk yapan Zeynel Engin, müşterisinin yaptığı hatayı fark ederek büyük bir mağduriyeti önledi. Tost yemek için yanına gelen bir müşteri, arkadaşıyla birlikte yediği tostların 600 TL'lik hesabı ödemek isterken Zeynel Engin'in hesabına yanlışlıkla 600 bin TL gönderdi. Daha sonrasında hesap hareketlerini kontrol ederken yüksek meblağı fark eden Engin, ilk başta büyük bir şaşkınlık yaşadı. Müşterisinin yanlışlıkla bu kadar yüksek bir miktarı gönderdiğini fark eden Engin, hemen harekete geçti. Daha önceden tanıdığı müşterisinin telefon numarasına ulaşan Engin, durumu izah ederek parayı iade etmek istediğini belirtti. Fazla olan miktarı geri gönderen Engin'in bu davranışı ise vatandaşlar tarafından takdir topladı.

"Ne yapacağımı bilemedim"

Zeynel Engin, hesabında parayı görünce şaşırdığını belirterek, "Buraya daha önceden de gelen bir müşterim geldi. Yediği tostun ücreti ayranla beraber 540 TL tuttu. Hesabı ödemek için kalkan müşteri sen yabancı değilsin diyerek bana 600 TL atacağını söyledi. Daha sonrasında ben de hesabım kontrol ettiğimde 600 TL yerinde 600 bin TL'nin yattığını gördüm. Yüksek meblağı görünce müşteriye ulaşarak parayı tekrar atacağımı söyledim. Yüksek miktarda ki parayı görünce ilk başta çok şaşırdım ve ne yapacağımı bilemedim. Ertesi günün sabahında ise müşteriye parayı teslim ettim. İnsanlar bu örnek davranışları yapsınlar, kişinin hakkını geri vermek gerekiyor. Bu şeklide davranırsak kazanırız" dedi.

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Ekonomi, 3-sayfa, Hukuk, Yaşam, Sivas, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Tostçu, 600 bin TL'yi iade etti - Son Dakika

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