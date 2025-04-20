Tosya\'da 1000 Litre Etil Alkol Ele Geçirildi

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde bir araçta yapılan aramada bin litre etil alkol ele geçirildi. Konuyla ilgili 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Tosya İlçe Emniyet Müdürlüğünce yasadışı içki kaçakçılığı faaliyetlerinin önlenmesine yönelik yapılan ortak çalışmalar neticesinde, Tosya ilçesinde tespiti yapılan bir araçta arama yapıldı. Tosya Uygulama Noktasında durdurulan araçta yapılan aramada bin litre etil alkol ele geçirildi.

Konuyla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. - KASTAMONU