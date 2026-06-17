Ahşap kapı fabrikasının talaş silosunda korkutan yangın

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde ahşap kapı fabrikanın talaş silosunda çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Olay, Tosya ilçesi Organize Sanayi Bölgesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ahşap kapı fabrikasının talaş silosunda henüz belirlenemeyen sebeple yangın çıktı. Yangını fark eden işçiler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine Tosya Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - KASTAMONU