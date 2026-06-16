Gebze'de Savcı Ayhan Uyumaz, duruşmada geçirdiği kalp krizi sonucu vefat etti - Son Dakika
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Gebze'de Savcı Ayhan Uyumaz, duruşmada geçirdiği kalp krizi sonucu vefat etti

Gebze\'de Savcı Ayhan Uyumaz, duruşmada geçirdiği kalp krizi sonucu vefat etti
16.06.2026 23:02
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Gebze Cumhuriyet Savcısı Ayhan Uyumaz, duruşma esnasında geçirdiği kalp krizi sonucu 49 yaşında hayatını kaybetti.

Gebze 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada görevli olarak bulunan Gebze Cumhuriyet Savcısı Ayhan Uyumaz (49), rahatsızlanması sonucu hastaneye kaldırıldı.

SAVCI UYUMAZ HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Kalp krizi geçirdiği belirlenen Uyumaz, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Uyumaz için yarın Gebze Adliyesi'nde tören düzenlenecek.

BAKAN GÜRLEK'TEN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Adalet Bakanı Akın Gürlek yayımladığı başsağlığı mesajında şunları söyledi: "Görevi başında geçirdiği rahatsızlık sonucu hayatını kaybeden Gebze Cumhuriyet Savcımız Ayhan Uyumaz’ın vefatını büyük bir üzüntüyle öğrendim.

Merhum savcımıza Yüce Allah’tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve yargı camiamıza başsağlığı ve sabır diliyorum. Mekânı cennet olsun."

ADLİYEDE TÖREN DÜZENLENECEK

Uyumaz'ın ölümüne ilişkin Gebze Cumhuriyet Başsavcılığının sosyal medya hesabından ise şu mesaj paylaşıldı:

"Gebze Cumhuriyet Başsavcılığında görev yapmakta olan Cumhuriyet Savcısı Ayhan Uyumaz, 16.06.2026 tarihinde duruşma savcısı olarak görevini ifa ettiği sırada geçirdiği kalp krizi sonucu vefat etmiştir. Görevine bağlılığı, mesleki birikimi ve özverili çalışmalarıyla temayüz eden değerli meslektaşımızın ani vefatı, teşkilatımızı ve yargı camiamızı derin bir üzüntüye sevk etmiştir. Merhuma Allah'tan rahmet, kederli ailesine, yakınlarına ve yargı teşkilatımıza başsağlığı ve sabır dileriz. Merhum Cumhuriyet Savcısı Ayhan Uyumaz için 17.06.2026 günü saat 10.00'da Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı protokol alanında tören düzenlenecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Gebze'de Savcı Ayhan Uyumaz, duruşmada geçirdiği kalp krizi sonucu vefat etti - Son Dakika

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