Düğün Konvoyunda Hava Ateşi

Adana'nın Çukurova ilçesine bağlı Topalak Mahallesi'nde seyir halindeki bir düğün konvoyunda yer alan otomobildeki kimliği belirsiz bir şahıs, aracın camından dışarı sarktı.

PEŞ PEŞE TETİĞE BASTI

Daha sonra elindeki tabancayla defalarca havaya ateş açan maganda, hem kendi hayatını hem de trafikteki diğer vatandaşların canını tehlikeye attı.

KAMERAYA DA ALDILAR

O anlar, aynı otomobilin içerisinde bulunan bir başka kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla anbean kayda alındı.