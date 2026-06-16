Düğün Konvoyunda Hava Ateşi - Son Dakika
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Düğün Konvoyunda Hava Ateşi

16.06.2026 22:50
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Adana'da düğün konvoyunda bir kişi, otomobilden sarkarak tabancayla havaya ateş açtı.

Adana'nın Çukurova ilçesine bağlı Topalak Mahallesi'nde seyir halindeki bir düğün konvoyunda yer alan otomobildeki kimliği belirsiz bir şahıs, aracın camından dışarı sarktı.

PEŞ PEŞE TETİĞE BASTI

Daha sonra elindeki tabancayla defalarca havaya ateş açan maganda, hem kendi hayatını hem de trafikteki diğer vatandaşların canını tehlikeye attı.

KAMERAYA DA ALDILAR

O anlar, aynı otomobilin içerisinde bulunan bir başka kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla anbean kayda alındı.

Kaynak: DHA

Güvenlik, 3. Sayfa, Güncel, Yaşam, Adana, Olay, Son Dakika

Son Dakika Güncel Düğün Konvoyunda Hava Ateşi - Son Dakika

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