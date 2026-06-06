Tosya'da ATV Kazası: Bir Yaralı - Son Dakika
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Tosya'da ATV Kazası: Bir Yaralı

Tosya\'da ATV Kazası: Bir Yaralı
06.06.2026 19:38
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Kastamonu'nun Tosya ilçesinde ATV, bariyerlere çarptı; sürücü hastaneye kaldırıldı.

Kastamonu'nun Tosya ilçesi D100 karayolunda bariyerlere çarpan ATV'nin sürücüsü yaralandı.

Kaza, Tosya ilçesi D100 karayolu Akbük köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Veysel C. idaresindeki ATV, sürücüsünün hakimiyetini kaybetmesi neticesinde bariyerlere çarptı. Kazada sürücü yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekibi tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralı, Tosya Devle Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - KASTAMONU

Kaynak: İHA

Trafik Kazaları, Yerel Haberler, Kastamonu, Güvenlik, 3. Sayfa, Olaylar, Yaşam, Tosya, Atv, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Tosya'da ATV Kazası: Bir Yaralı - Son Dakika

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