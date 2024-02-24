Tosya'da çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü - Son Dakika
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Tosya'da çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü

Tosya\'da çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde bir bağ evinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Olayda can kaybı ya da yaralanan olmazken, evde büyük çapta maddi hasar meydana geldi. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

24.02.2024 10:20  Güncelleme: 10:21
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Kastamonu'nun Tosya ilçesinde bağ evinde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürdü.

Olay, gece saatlerinde Tosya ilçesi Karşıyaka Mahallesi Gökyer mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir bağ evinde henüz bilinmeyen sebeple yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangını fark eden vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Olayda can kaybı ya da yaralanan olmazken, evde büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - KASTAMONU

Kaynak: İHA

Kastamonu, İtfaiye, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

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