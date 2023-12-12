Tosya\'da elektrikli battaniye yangınında bir kişi yaralandı

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde elektrikli battaniyenin çıkardığı yangını söndürmeye çalışan vatandaş yaralandı.

Olay, Tosya ilçesi Dilküşah Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.K. isimli vatandaş evindeki elektrikli battaniyenin fişini takarak mutfağa gitti. Bir anda patlayan elektrikli battaniye alevlere teslim oldu. Battaniyenin çıkardığı yangını söndürmeye çalışan M.K'nin eşi Ş.K. elinde yanıkların oluşması sebebiyle yaralandı. - KASTAMONU