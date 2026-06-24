Tosya'da zabıta ekipleri maketleri denetledi - Son Dakika
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Tosya'da zabıta ekipleri maketleri denetledi

Tosya\'da zabıta ekipleri maketleri denetledi
24.06.2026 16:20  Güncelleme: 16:22
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Tosya Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçedeki marketlerde ürün fiyatları, raf-kasa uyumu, etiket bilgileri, gramaj ve son kullanma tarihlerini denetledi. Belediye, vatandaşların mağduriyet yaşamaması için denetimlerin kararlılıkla sürdürüleceğini açıkladı.

Tosya Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından marketlerde ürün fiyatları, raf ve kasa fiyatlarının uyumu, etiket bilgileri, gramaj ile son kullanma tarihleri denetlendi.

Tosya Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerinin market denetimleri sürüyor. Bu çerçevede ilçedeki marketlerde yapılan denetimde, ürün fiyatları, raf ve kasa fiyatlarının uyumu, etiket bilgileri, ürünlerin gramajı ile son kullanma tarihleri kontrol edildi. Tosya Belediyesi'nden yapılan açıklamada, Vatandaşlarımızın ekonomik ve sağlık açısından mağduriyet yaşamaması adına denetimlerimiz kararlılıkla sürdürülmekte olup, mevzuata aykırı uygulamalara kesinlikle müsamaha gösterilmeyecektir. Belediyemiz, halkımızın sağlığını, güvenliğini ve tüketici haklarını korumak amacıyla sahadaki çalışmalarına aralıksız devam etmektedir" ifadelerine yer verildi. - KASTAMONU

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Kastamonu, 3. Sayfa, Ekonomi, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Tosya'da zabıta ekipleri maketleri denetledi - Son Dakika

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