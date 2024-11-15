Kastamonu'nun Tosya ilçesinde D100 karayolunda bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.
Kaza, Tosya ilçesi D100 karayolubda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, F.K. (40) idaresindeki 19 RF 373 plakalı Toyota marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde bariyerlere çarptı. Kazada araç sürücüsü yaralandı. Yaralanan sürücü, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince Tosya Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - KASTAMONU
Son Dakika › 3.Sayfa › Tosya'da Otomobil Bariyerlere Çarptı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?