Tosya\'da Sağanak Yağış Sürücüleri Zorladı

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde etkili olan kuvvetli sağanak yağışı sebebiyle bazı yollarda oluşan su birikintisi sürücülere zor anlar yaşattı.

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde sağanak yağış etkili oldu. Yağış sebebiyle bazı yol ve caddelerde su birikintileri oluştu. Su birikintilerinin oluştuğu yollarda araçlarıyla ilerlemeye çalışan sürücüler ise güçlük çekti. Vatandaşlar ilçedeki her yağışta özellikle D100 karayolunu ilçeye bağlayan yollarda su birikintiler yaşandığını belirterek yaşanan bu sorunun çözülmesini istedi. - KASTAMONU