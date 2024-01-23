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Tosya'da samanlık yangınında otomobil ve 70 balya zarar gördü - Son Dakika
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Tosya'da samanlık yangınında otomobil ve 70 balya zarar gördü

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde bir samanlıkta çıkan yangın sonucunda, içinde 70 adet balya saman bulunan samanlık ile park halindeki bir otomobil kullanılamaz hale geldi. İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına alarak söndürdü.

Tosya\'da samanlık yangınında otomobil ve 70 balya zarar gördü
23.01.2024 - 13:52,
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Kastamonu'nun Tosya ilçesinde samanlıkta çıkan yangında, otomobil ve 70 balya zarar gördü.

Olay, Tosya ilçesi Kaleyakası mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ahmet Civriz isimli vatandaşa ait samanlıkta henüz bilinemeyen bir sebeple yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın, park halindeki otomobile de sıçradı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kontrol altına alarak söndürdü.

Yangında, içinde yaklaşık 70 adet balya samanın bulunduğu samanlık ile otomobil kullanılamaz hale geldi. - KASTAMONU

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Tosya'da samanlık yangınında otomobil ve 70 balya zarar gördü - Son Dakika


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