Tosya\'da tır bariyerlere çarptı, sürücü yara almadan kurtuldu

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Kastamonu'nun Tosya ilçesi D100 karayolunda makaslayarak bariyerlere çarpan tırın dorsesi kullanılmaz hale geldi. Kazada sürücü yara almadan kurtuldu.

Kaza, Tosya ilçesi D100 karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun istikametinde seyir halinde olan ve sürücüsü öğrenilemeyen tır, makaslayarak yoldan çıkarak bariyerlere çarptı. Kazada hurdaya dönen dorsedeki malzemeler yere saçıldı. Tır sürücüsü ise kazayı yara almadan atlattı.

Tır ve dorsesinin kaldırılması için çalışma başlatıldı. - KASTAMONU